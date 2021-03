Medici 118 | dalla Campania polemica contro le istituzioni

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 marzo 2021) “E’ il ‘paradosso’ italiano: qualcuno vuole premiarci con il Premio Nobel e altri vogliono trattarci come i più infimi evasori. Questa è l’Italia delle contraddizioni, un’Italia non madre ma matrigna, che ripudia i suoi figli, una volta eroi”. Così Giuseppe Galano, presidente dell’Aaroi-Emace responsabile del servizio 118 per la, membro dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid-19, commentando la candidatura di infermieri eitaliani al Nobel per la Pace 2021 propostaFondazione Gorbachev. Il riferimento di Galano è alla restituzione delle indennità per idel 118 indopo la pronuncia della Corte dei Conti che ne ha dichiarato l’illegittimità, con alcuniai quali la Asl di riferimento ha chiesto cifre fino ...