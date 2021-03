Mazzone festeggia il compleanno sui social e la foto con le zeppole diventa virale

(Di domenica 21 marzo 2021) Il 19 marzo scorso Carloha compiuto 84 anni. Hato sui, dove è sbarcato da qualche mese. Ha postato unache lo ritrae davanti a dellecon la crema, quelle tipiche della festa del papà e subito l’immagine èta, scrive il Corriere della Sera. “Migliaia, oltre cinquantamila, «Mi piace», commenti, condivisioni, retweet: un successo clamoroso per uno dei tecnici più amati d’Italia”. Tanto da provocare la commozione di Carletto, che ha ringraziato tutti. «Grazie a tutti per gli auguri, grazie per esserci sempre anche a distanza di tanti anni! Il bello di questa pagina è sentire il vostro affetto nei miei confronti! Non smetterò mai di ringraziarvi! Grazie. Vi voglio bene». Lo hanno chiamato tutti, per fargli gli ...

ilmattino.it

'Grazie a tutti per gli auguri - il commento di- , grazie per esserci sempre anche a distanza di tanti anni! Il bello di questa pagina è sentire il vostro affetto nei miei confronti! Non ...APPROFONDIMENTI IL DECANOfa 84 anni econ le zeppole di San Giuseppe L'INIZIATIVA San Valentino da Eccellenze Campane e Verace Sudd: dal... IL GUSTO 19 Marzo: on line e delivery le ...La squadra di Amadio si impone in tre set ma la squadra calabrese esce dal campo con non pochi rimpianti per la conclusione del secondo e terzo set. 3-0 (25-21 26-24 28-26) il risultato finale ...Bellissimo l'articolo del giornalista Marco Ciriello dedicato al grande Carlo Mazzone, allenatore molto stimato che ha compiuto 84 anni.