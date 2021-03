Maxi incendio tra Cogliate e Misinto, emergenza nei boschi di Sant’Andrea | FOTO (Di domenica 21 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 21 marzo, nel Parco delle Groane, nella zona del bosco di Sant’Andrea tra Cogliate e Misinto. L’allarme è scattato poco prima delle 18 e segnalava fiamme e fumo sotto i cavi dell’alta tensione che attraversano l’area verde proprio sul confine tra Misinto e Cogliate. Sul tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Maxi incendio tra Cogliate e Misinto, emergenza ... Leggi su ilnotiziario (Di domenica 21 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unè scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 21 marzo, nel Parco delle Groane, nella zona del bosco ditra. L’allarme è scattato poco prima delle 18 e segnalava fiamme e fumo sotto i cavi dell’alta tensione che attraversano l’area verde proprio sul confine tra. Sul tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolotra...

Advertising

ilNotiziarioInd : Maxi incendio tra Cogliate e Misinto, emergenza nei boschi di Sant’Andrea | FOTO - giornali_it : Maxi incendio a Sauze di Cesana, tre edifici in fiamme e inagibili – FOTOGALLERY #20marzo #AgenzieStampa #Lapresse… - infoitinterno : Maxi incendio a Sauze di Cesana, tre edifici in fiamme e inagibili – FOTOGALLERY - LaPresse_news : Maxi #incendio a Sauze di Cesana, tre edifici in #fiamme e inagibili – FOTOGALLERY - dinobondavalli : RT @NGeniali: L’incendio che ha distrutto il datacenter di @EnterpriseSolu - Ovh porta ad una riflessione: quali sono i rischi per i nostri… -