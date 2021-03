(Di domenica 21 marzo 2021) «Estirpare le mafie è possibile e necessario. L’azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiutocompromissione,, dell’opportunismo». Lo afferma il PresidenteRepubblica, Sergio, in un comunicato diffuso in occasione“Giornata nazionaleMemoria e dell’Impegno in ricordo delleinnocenti delle mafie”.: «re non è solo un dovere civico» «La memoria», afferma, «è radice di una comunità. Fare memoria è condizione affinché la libertà conquistata continui a essere trasmessa e vissuta come un bene indivisibile. Ecco perchére le donne e gli uomini che ...

Advertising

zazoomblog : Mattarella ricorda le vittime della mafia: «Basta reticenza». Casellati: «Lo Stato faccia sentire che c’è» -… - SecolodItalia1 : Mattarella ricorda le vittime della mafia: «Basta reticenza». Casellati: «Lo Stato faccia sentire che c’è»… - voceditalia : Mattarella ricorda Marco Biagi: “Terrorismo sconfitto dall’unità del popolo italiano”. - princigallomich : Mattarella ricorda Marco Biagi “Terrorismo sconfitto dal popolo unito” - Paternoster85 : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ricorda

Il Fatto Quotidiano

...di provare vergogna Per quanto accaduto è sempre Ieri sera hanno dimessi il vescovo ausiliare l'attuale arcivescovo di Amburgo torniamo in Italia Presidente della Repubblica Sergio...... al plenum presieduto da Sergio. E il giorno dopo riprenderà la discussione su 3 dei 6 ...Palamara che a sua volta va in tv per 'metterci una pezza'. Ma, dice nel libro, 'era un ...Così il presidente della Repubblica nella Giornata nazione in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Casellati: «Coltivare il ricordo di coloro che hanno perso la vita lottando per la legalità è ..."Estirpare le mafie è possibile e necessario. L’azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della ...