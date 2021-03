Matilda De Angelis schietta fino a ridurre in lacrime Mara Venier a Domenica In Foto

(Di domenica 21 marzo 2021) Vera e simpatica, adorabileDeospite diIn (). Bellissima e non solo perché è un’attrice destinata a grandi successi. Da martedì 23 marzo la vedremo tra i protagonisti di Leonardo, in onda su Rai 1, lei Caterina da Cremona, personaggio di finzione nella serie romanzata in cui si indaga sull’omicidio di una donna di cui non sono rimasti ritratti. “Ci sono tanti quadri di Leonardo Da Vinci che sono andati distrutti, persi. La serie bisogna prenderla un po’ con le pinze, non è un documentario sulla vita di Leonardo, si ripercorrono le opere di Da vinci ma non è una rottura di pa**e” e su questa frasescoppia indalle risate. E’ già arrivata la fine dell’intervista e ...

Raiofficialnews : Dai creatori @FrankSpotnitz e Steve Thompson, il primo progetto a guida italiana dell’Alleanza tra #Rai,… - NicoloC__ : RT @AlbertoFuschi: Matilda De Angelis “Non è che si può fare na rottura de palle su Leonardo Da Vinci ?????? ?? #DomenicaIn #MatildaDeAngelis… - breakingnewsit : Alle 16:47 #Abisso, Matilda De Angelis e #veronaatalanta nelle tendenze! - Gioo_Gioo00 : RT @gibzayn: Matilda De Angelis mondo dominazione #DomenicaIn - chiara13m5 : IO INNAMORATISSIMA DI MATILDA DE ANGELIS GIÀ DA 'TUTTO PUÒ SUCCEDERE' #domenicain #matildadeangelis -

Grande attesa anche perDe, astro nascente del cinema italiano, che insieme alla padrona di casa racconterà di sé e delle sue emozioni su un palco prestigioso come l'Ariston. Tra le ...Dee Pietro Castellitto saranno i protagonisti di 'Robbing Mussolini', il nuovo film di Renato De Maria, prodotto da Bibi Film per Netflix. Le riprese dovrebbero iniziare tra pochi ...Matilda De Angelis confessa nel salotto di Mara Venier, Domenica In, che non voleva fare “Veloce come il vento” perchè era molto giovane e stava affrontando la maturità. Non voleva accettare ma poi St ...Matilda De Angelis e Pietro Castellitto saranno i protagonisti di “Robbing Mussolini”, il nuovo film di Renato De Maria, prodotto da Bibi Film per Netflix. Le riprese dovrebbero iniziare tra pochi gio ...