Matilda De Angelis | chi è l’ex fidanzato Andrea Arcangeli | età | foto | carriera

Leggi su viagginews

(Di domenica 21 marzo 2021)Deha incantato il grande pubblico con le sue doti recitative. Su di lei è sempre riservata ma da poco è tornata single. Apprezzatissima per le sue capacità, la Deè stata una delle protagoniste della 71esima edizione del Festival di Sanremo. La donna è famosa non solo in Italia ma anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com