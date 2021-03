Matilda De Angelis a Domenica In | la battuta di Mara Venier getta l’attrice nell’imbarazzo | “Perché fai così?”

(Di domenica 21 marzo 2021) In studio aIn, nella puntata di oggi, è ospite la giovanissima attriceDe, co-conduttrice al fianco di Amadeus nella prima serata di Sanremo 2021. L’intervista però prende una piega inaspettata e degenera, conche scoppia a ridere imbarazzatissima per una“intima” diDe, astro nascente del cinema È sicuramente un periodo d’oro perDe, uno dei più promettenti volti della televisione e del cinema italiano. La sua carriera è iniziata da pochi anni ma ha già raggiunto picchi inimmaginabili, considerando soprattutto la sua giovane età: 25 anni. A inizio marzo è stata una delle protagoniste della 71° edizione del ...

Advertising

Raiofficialnews : Dai creatori @FrankSpotnitz e Steve Thompson, il primo progetto a guida italiana dell’Alleanza tra #Rai,… - Gioo_Gioo00 : RT @petricvre: aspettando leonardo per matilda de angelis - hznll28 : RT @Aributterfly15: Matilda De Angelis 25 anni e ha già recitato con Nicola Kidman e Hugh Grant Stima totale. Chapeau #DomenicaIn https:/… - diphylleiagrai : RT @isoledipinte: Matilda De Angelis che ci regala un nuovo meme di Zia Mara che scoppia a ridere #DomenicaIn - Elisa31338053 : RT @AlbertoFuschi: Matilda De Angelis “Non è che si può fare na rottura de palle su Leonardo Da Vinci ?????? ?? #DomenicaIn #MatildaDeAngelis… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilda Angelis

L'attrice ospite da Mara Venier svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo ...Dopo essersi vista nel suo primo filmDeha capito che nella vita avrebbe voluto fare l'attrice: 'Devo tutto al mio primo film', ha ammesso a Mara Venier. Successivamente arriva The Undoing: "Stendiamo un velo pietoso sul ...A Domenica In Matilda De Angelis è un vero spettacolo e porta alle lacrime Mara Venier, ovviamente per le risate (foto) ...La prima serata di Sanremo 2021 ha visto il debutto sul palco dell’Ariston di Matilda De Angelis, la giovane attrice diventata famosa grazie a L’Incredibile Storia dell’Isol ...