Marusic | l' uomo in più | ' Sono migliorato Vogliamo la Champions'

(Di domenica 21 marzo 2021) UDINE - Adamè diventato un giocatore fondamentale per la Lazio. Corsa, grinta, assist e gol. La sua rete contro l'Udinese è bastata per conquistare tre punti fondamentali per la rincorsa ...

L'esterno della Lazio, decisivo contro l'Udinese,…

UDINE - Adamè diventato un giocatore fondamentale per la Lazio. Corsa, grinta, assist e gol. La sua rete contro l'Udinese è bastata per conquistare tre punti fondamentali per la rincorsa Champions appena ...... facendosi arginare da. De Paul 6,5 : ci prova fino all'ultimo giro di lancette, colpendo anche un clamoroso palo dal limito dell'area. È di gran lunga l'in più di questa squadra. Walace ...La Juventus crolla in casa contro il Benevento: ko Pirlo e Scudetto mai così lontano. Ora è tempo di riflessioni per i bianconeri ...Udinese-Lazio 0-1 Musso 6,5: poco può in occasione del vantaggio biancoceleste. Nella ripresa evita due volte il raddoppio con interventi sicuri. Becao 5: ...