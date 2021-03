Mario Draghi, Francesco Giorgino lo promuove: "La prima conferenza stampa da premier? Esame superato a pieni voti" (Di domenica 21 marzo 2021) L'“impostazione marcatamente prospettica”; “il pragmatismo e l'essenzialità”; la “concretezza e la contestualità”. Sono queste le caratteristiche che Francesco Giorgino rileva nella comunicazione di Mario Draghi. Anche nella prima conferenza stampa da premier, l'ex banchiere non si è smentito: "Sia nell'introduzione sia nelle risposte di Draghi alle domande dei giornalisti si è avvertita la necessità di tenere i piedi per terra e di non enfatizzare quanto deciso nel Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021, durante il quale non sono mancate tensioni in ordine alla rottamazione delle cartelle esattoriali. (...) Qui di seguito l'intero articolo Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) L'“impostazione marcatamente prospettica”; “il pragmatismo e l'essenzialità”; la “concretezza e la contestualità”. Sono queste le caratteristiche cherileva nella comunicazione di. Anche nellada, l'ex banchiere non si è smentito: "Sia nell'introduzione sia nelle risposte dialle domande dei giornalisti si è avvertita la necessità di tenere i piedi per terra e di non enfatizzare quanto deciso nel Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021, durante il quale non sono mancate tensioni in ordine alla rottamazione delle cartelle esattoriali. (...) Qui di seguito l'intero articolo

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi Così Draghi ha 'sabotato' il condono che voleva Salvini Il braccio di ferro è durato tutto il pomeriggio di venerdì e, come ricordato dal segretario Pd Letta, ha tenuto in ostaggio il Consiglio dei ministri. Ma alla fine è stato vinto da Mario Draghi, con Matteo Salvini che ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Stiamo parlando del lungo tira e molla sul condono per le piccole cartelle esattoriali - per lo più multe, bolli, Tari e ...

Mario Draghi e il flop che passa inosservato: un premier più bravo nei vaccini che nei ristori? Lo hanno chiamato per risanare l'economia ma finisce che Mario Draghi farà meglio con i vaccini. Sul Recovery Plan vige il segreto più assoluto , al limite tra mistero e riservatezza, e il decreto 'sostegni' appena varato si è già rivelato un flop. Mezza ...

Mario Draghi in mezzo alle bandierine L'HuffPost Mi avrebbero arrestato per sovranismo. Salvini sbotta sull'Europa "Noi siamo convinti sostenitori di Mario Draghi. C`è una grande possibilità di riscatto per questo Paese. Draghi ha detto che se l`Europa funziona bene, altrimenti facciamo da soli e poco prima Merkel ...

Vaccini in Lombardia, ferme 400 mila dosi: ma saltano 9 appuntamenti su 10 «Le Regioni vanno in ordine sparso e questo non va bene». Sono pesanti come macigni le parole scandite l'altra sera in conferenza stampa dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.

