Maria De Filippi, la notizia dopo la puntata di Amici il serale: che colpo (Di domenica 21 marzo 2021) Maria De Filippi non smette mai di stupire. Al termine della puntata di Amici il serale è arrivata una notizia che ha lasciato stupefatti. Ieri sera, 20 marzo 2021, è andata in onda in onda la prima puntata del serale di Amici. I fan aspettavano da tempo questo appuntamento e le loro aspettative non sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 21 marzo 2021)Denon smette mai di stupire. Al termine delladiilè arrivata unache ha lasciato stupefatti. Ieri sera, 20 marzo 2021, è andata in onda in onda la primadeldi. I fan aspettavano da tempo questo appuntamento e le loro aspettative non sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” In attesa della prossima puntata di #CTCF, rivediamo il momento Ch… - valefesta84 : RT @MauryKostanzo: Un bacio a Maria Ter3sa Ruta che, dopo avere letto degli oltre 6 milioni di telespettatori per #amici20, ora non saluter… - Alessiadg1 : RT @Ri_Ghetto: L’anno prossimo con questi ascolti faranno Sanremo di Maria De Filippi, dirige l’orchestra Bella Patata, quadri affidati all… - UsingMyTonguy : RT @fabiofabbretti: Se con C'è Posta le si poteva dire che 'giocava facile' (ma non è così), con #Amici20 Maria De Filippi ha rimesso tutti… - tweetnewsit : ?? BOOM di #AscoltiTv per lo show di Maria De Filippi #Amico20: la prima serata del serale ha totalizzato oltre il 2… -