Marco morto sulla Roma-Fiumicino, finiscono nei guai gli automobilisti che si sono fermati a raccogliere il denaro (Di domenica 21 marzo 2021) Gli automobilisti che si sono fermati lungo l’autostrada Roma-Fiumicino per raccogliere del denaro volato sull’asfalto potrebbero aver favorito lo scontro tra Marco Querini, morto nell’incidente, e la donna di 84 anni che lo ha investito: gli sciacalli rischiano ora l’accusa di concorso in omicidio stradale. Le testimonianze raccolte nelle ore successive al drammatico incidente costato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 21 marzo 2021) Gliche silungo l’autostradaperdelvolato sull’asfalto potrebbero aver favorito lo scontro traQuerini,nell’incidente, e la donna di 84 anni che lo ha investito: gli sciacalli rischiano ora l’accusa di concorso in omicidio stradale. Le testimonianze raccolte nelle ore successive al drammatico incidente costato L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

StefanoSarapo : @Marco_viscomi Di teste ne vedo poche, comunque la prima per salvare la stagione deve essere quella di quel morto d… - marco_moggio : RT @comitatoliberta: Napoli. Morto la scorsa notte, sabato 20 marzo, un altro operatore scolastico dopo vaccino AstraZeneca. Ciro Castellan… - marco_evolution : #vaccini #napoli operatore scolastico morto dopo #vaccinazione #nessunacorrelazione - Marco_Scarcia : RT @tatanka_h: Pirlo: 'Cagliari fortunato, il suo portiere domenica ha preso un calcio in faccia e non è morto' - orossani : Giornata Mondiale della Poesia 1 / Il Comune di Camaiore oggi ha scoperto, nel Parco a lui dedicato, una statua de… -