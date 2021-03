Marco Biagi nel ricordo del figlio Lorenzo: “Fu abbandonato dallo Stato” (Di domenica 21 marzo 2021) Quella di Marco Biagi è la storia di un uomo lasciato solo. abbandonato dallo Stato per il quale “aveva profuso tutto l’impegno di una vita”. Il giuslavorista bolognese venne freddato da un commando delle ‘Nuove Brigate Rosse’. Diciannove anni fa, nella sua Bologna. Biagi, all’epoca, stava lavorando alla legge sul mercato del lavoro che poi, il Governo Berlusconi II, decise di promuovere. A suo nome. Il figlio del giuslavorista, Lorenzo, all’epoca aveva 13 anni. E, da quando ha deciso di parlare, “perché la guardia non va bai abbassata”, ripete spesso che se le richieste del padre di riavere la scorta fossero state accolte, probabilmente, il 19 marzo 2002 nel pieno centro di una città felsinea avvolta dal torpore, le cose sarebbero andate diversamente. ... Leggi su formiche (Di domenica 21 marzo 2021) Quella diè la storia di un uomo lasciato solo.per il quale “aveva profuso tutto l’impegno di una vita”. Il giuslavorista bolognese venne freddato da un commando delle ‘Nuove Brigate Rosse’. Diciannove anni fa, nella sua Bologna., all’epoca, stava lavorando alla legge sul mercato del lavoro che poi, il Governo Berlusconi II, decise di promuovere. A suo nome. Ildel giuslavorista,, all’epoca aveva 13 anni. E, da quando ha deciso di parlare, “perché la guardia non va bai abbassata”, ripete spesso che se le richieste del padre di riavere la scorta fossero state accolte, probabilmente, il 19 marzo 2002 nel pieno centro di una città felsinea avvolta dal torpore, le cose sarebbero andate diversamente. ...

Advertising

matteosalvinimi : In memoria di Marco Biagi, assassinato 19 anni fa dalle Nuove Brigate Rosse. Un accademico stimato, ma anche pragma… - AndreaOrlandosp : Oggi il ricordo della drammatica giornata in cui fu assassinato Marco Biagi. La sua scomparsa rimane una ferita ind… - lucianonobili : Ricordando, come ogni anno, Marco #Biagi, un servitore umile e appassionato del nostro Paese ma soprattutto un papà… - PONOS_Job : RT @matteosalvinimi: In memoria di Marco Biagi, assassinato 19 anni fa dalle Nuove Brigate Rosse. Un accademico stimato, ma anche pragmatic… - rossella_falai : RT @matteosalvinimi: In memoria di Marco Biagi, assassinato 19 anni fa dalle Nuove Brigate Rosse. Un accademico stimato, ma anche pragmatic… -