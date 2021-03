Malinovskyi | «Nuovo modulo? Non cambia tanto il mio modo giocare»

(Di domenica 21 marzo 2021) Ruslanha parlato ai microfoni di DAZN all’intervallo del match contro il Verona: le sue parole Ruslanha parlato ai microfoni di DAZN all’intervallo del match contro il Verona: le sue parole «Per me non èto, faccio lo stesso lavoro nonostante il cambio. Dobbiamo provare altre combinazioni, stiamo facendo bene. L’importante è vincere questa partita, l’Hellas gioca bene ma dobbiamoallo stessonel secondo tempo». Leggi su Calcionews24.com

Ruslan Malinovskyi ha parlato ai microfoni di DAZN all'intervallo del match contro il Verona: le sue parole «Per me non è cambiato tanto, faccio lo stesso lavoro nonostante il cambio modulo. Dobbiamo provare altre combinazioni, stiamo facendo bene. L'importante è vincere questa partita, l'Hellas gioca bene ma dobbiamo continuare allo stesso modo nel secondo tempo». L'Atalanta prova a reagire al 42' con Malinovskyi che prova il sinistro ma la palla termina al lato. L'Atalanta non riesce ad esprimere il suo gioco e al 60' nuovo errore. Toloi stende Vinicius e l'arbitro fischia rigore.