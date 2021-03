Màkari | le anticipazioni della puntata in onda il 22 marzo

Leggi su 361magazine

(Di domenica 21 marzo 2021) Accolta con curiosità,è la nuova serie del lunedì sera di Rai Uno che il 22trasmetterà la terza e penultimaLunedì 22alle ore 21:25 su Rai Uno andrà inla terzaserie “”. La serie si basa sui libri dello scrittore Gaetano Savatteri per Sellerio Editore il quale ha inventato il personaggio di Saverio Lamanna che ritorna ad abitare in Sicilia dove si riscopre uno scrittore investigativo. Sceglieper ricominciare e lì ritrova l’amico di una vita Piccionello e si innamora di Suleima, una giovane ragazza alle prese con l’università, ma che per racimolare un po’ di soldi fa la cameriera in un ristorante del luogo. Durante la sua permanenza a, Saverio ...