Mafia: Salvini, 'è merda e ignoranza' e posta mascherina con Borsellino e Falcone (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - In occasione della Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, Matteo Salvini posta su Instagram la foto della contestata mascherina con ritratti i giudici Borsellino e Falcone accompagnata dal messaggio: "contro ogni Mafia, che è merda, ignoranza e violenza, sempre e ovunque". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - In occasione della Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, Matteosu Instagram la foto della contestatacon ritratti i giudiciaccompagnata dal messaggio: "contro ogni, che èe violenza, sempre e ovunque".

