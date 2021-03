Mafia | Papa | ' scambia fede con idolatria'

(Di domenica 21 marzo 2021) Città del Vaticano, 21 mar. (Adnkronos) - "Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e sfruttando la pandemia si stanno arricchendo con la corruzione. San Giovanni Paolo II denunciò la loro 'cultura di morte' e Benedetto XVI le condannò come 'strade di morte'. Queste strutture di peccato, strutture mafiose contrarie al Vangelo di Cristono lacon l'". CosìFrancesco al termine dell'Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano in occasione della giornata della memoria e del ricordo delle vittime delle mafie. "Oggi ricordiamo tutte le vittime e rinnoviamo il nostro impegno contro le mafie", ha sottolineato.

E conclude: 'Francesco avverte la tragica urgenza in tutto il pianeta, la oscura incidenza di ... La lotta alla, dice il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che ha partecipato ...Nel suo caso, a uccidere Piersanti, fu la. Ma poco cambia, in fondo. Secondo lei, le richieste di suo padre di tornare ad avere la scorta non furono accolte perché si pensava che il terrorismo ...Città del Vaticano, 21 mar. (Adnkronos) - "Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e sfruttando la pandemia si stanno arricchendo con la corruzione. San Giovanni Paolo II denunciò la loro 'cul ...Diretta sulla pagina dell’OdV S.Benedetto Abate: https://www.facebook.com/odvsanbenedetti.abate.3. Limbadi: sabato ore 10.30, UniRiMI, Università della ricerca, della memoria e dell’impegno. Il 21 mar ...