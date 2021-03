Mafia, Giornata ricordo delle vittime. Mattarella: “Basta reticenze, è possibile estirparla” (Di domenica 21 marzo 2021) Il messaggio del Capo dello Stato, Mattarella, nel giorno che ricorda le vittime della Mafia. “Azione di contrasto inizia dal rifiuto”. ROMA – Oggi si celebra la XXVI Giornata per ricordare le vittime della Mafia. L’iniziativa è stata riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017. Il messaggio di Sergio Mattarella “Estirpare le mafie è possibile e necessario. L’azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell’opportunismo“. Lo scrive il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione della ‘Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) Il messaggio del Capo dello Stato,, nel giorno che ricorda ledella. “Azione di contrasto inizia dal rifiuto”. ROMA – Oggi si celebra la XXVIper ricordare ledella. L’iniziativa è stata riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017. Il messaggio di Sergio“Estirpare le mafie èe necessario. L’azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell’opportunismo“. Lo scrive il presidente Sergioin una dichiarazione in occasione della ‘nazionale della Memoria e dell’Impegno in ...

