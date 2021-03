Madame | chi è | età | carriera | vero nome | chi è il fidanzato | Sangiovanni | Instagram | Sanremo | testo e video di “Voce”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica di Rai 1 con Domenica In. Oggi, per lo spazio dedicato alla musica, in studio arriverà anche, reduce dal Festival dicon il brano “”.DI: chi è,, età,, all’anagrafe Francesca Calearo, è una giovane cantante da tempo conosciuta nell’ambiente hip hop della scena italiana. Vicentina, classe 2002,è una talentuosa rapper. Fa parte del roster di Paola Zukar, manager di artisti come Clementino, Marracash e Fabri Fibra., giovanissima, ha esordito a 16 anni nel mondo della musica con il singolo “Anna”: il primo a credere nel suo talento ...