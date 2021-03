Macchine e abiti | nuova vita | Salviamo tutto dalla discarica

Advertising

"Questo aspirapolvere non si accendeva più. Colpa del cavo rotto e dei filtri otturati: cose da nulla. Avrà 30 anni di vita ma è più resistente di quelle che si comprano oggi". Alessandro Forti, per ... La città si è evoluta moltissimo come attività di interscambio da quando non ci sono le macchine. ... Da qui la necessità di tornare ad offrire prodotti o servizi simili ad "sartoriali". Al Giambellino spazio pubblico per riparazioni fai-da-te o guidate dai tutor. L'idea di due amiche: promuoviamo l'economia circolare, vantaggi per tutti ...