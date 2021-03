L’unica razza è quella umana: oggi, nella giornata mondiale contro il razzismo, e sempre (Di domenica 21 marzo 2021) oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale: istituita dalle Nazioni Unite, la ricorrenza – come ogni anno – ci riporta a quel 21 marzo del 1960, tristemente noto come il massacro di Shaperville, avvenuto in Sudafrica nel periodo di massima intensità delle proteste popolari contro l’apartheid. Letteralmente “separazione”, l’apartheid era la politica di segregazione razziale istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca sudafricano. quella del 21 marzo fu la giornata più sanguinosa: 180 manifestanti neri rimasero feriti, mentre 60 vennero uccisi da poliziotti bianchi, durante le proteste pacifiche contro l’Urban Areas Act, secondo il quale i sudafricani neri dovevano esibire uno speciale permesso se fermati nelle aree riservate ai bianchi. Da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021)è lainternazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale: istituita dalle Nazioni Unite, la ricorrenza – come ogni anno – ci riporta a quel 21 marzo del 1960, tristemente noto come il massacro di Shaperville, avvenuto in Sudafrica nel periodo di massima intensità delle proteste popolaril’apartheid. Letteralmente “separazione”, l’apartheid era la politica di segregazione razziale istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca sudafricano.del 21 marzo fu lapiù sanguinosa: 180 manifestanti neri rimasero feriti, mentre 60 vennero uccisi da poliziotti bianchi, durante le proteste pacifichel’Urban Areas Act, secondo il quale i sudafricani neri dovevano esibire uno speciale permesso se fermati nelle aree riservate ai bianchi. Da ...

