L'ultima vittima del Covid è il senso di avventura della gioventù (Di domenica 21 marzo 2021) Essere giovani, dal punto di vista psicologico e delle neuroscienze, vuol dire essere nelle fasi di inizio della vita, in cui la dimensione delle potenzialità, della progettazione, della speranza, del futuro prevalgono su quella della memoria, del consolidamento e degli attaccamenti a base sicura. La psicologia giovanile è tale proprio perché passa in rassegna un'infinita rosa di possibilità. È chiaro che, con una prospettiva di possibilità infinite, la maturazione può essere vista come una progressiva perdita delle potenzialità, in favore dell'acquisizione di quella che si chiama specializzazione. Freud l'avrebbe visto come un processo di annientamento della libido. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2021 Meluzzi spiega quali sono le conseguenze del ...

