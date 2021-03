L’ufficiale della Marina Italiana, madre di un bambino, che fece ballare il plotone rischia il processo (Di domenica 21 marzo 2021) L’ufficiale della Marina che aveva guidato un balletto di un plotone di allievi sulle note della hit Jerusalema, divenuto virale la scorsa estate, risulta ora indagata per Disobbedienza dalla Procura militare di Napoli. La storia era salita agli onori delle cronache in estate, quando un video – decisamente singolare – aveva iniziato a circolare sul L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 21 marzo 2021)che aveva guidato un balletto di undi allievi sulle notehit Jerusalema, divenuto virale la scorsa estate, risulta ora indagata per Disobbedienza dalla Procura militare di Napoli. La storia era salita agli onori delle cronache in estate, quando un video – decisamente singolare – aveva iniziato a circolare sul L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

acmilan : ?? #CoppaItaliaFemminile Alle 12.30 si gioca il Derby! ?? La formazione ufficiale per l'andata della Semifinale ???… - CarloStagnaro : Meno male che l'#Ema c'è. @lucianocapone e @GiovaQuez raccontano il collasso della credibilità dell'@Aifa_ufficiale… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Daniele De Rossi torna in azzurro: sarà l'assistente di Mancini ???? - dipego : @mariocavallaro È come se #Acquaroli ed il suo assessore denunciassero questo - pino_nostro : RT @massimo_macs: Ma è la @Gazzetta_it o l’organo ufficiale di stampa della @juventusfc? Pazzesco la merda che siete diventati ?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’ufficiale della La rocambolesca fuga del Conte di Modica Modica RagusaNews