Luca Manfredi | chi è | età | carriera | chi è la moglie | quanti figli ha | Instagram | tutto sul figlio di Nino Manfredi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 marzo 2021)pronto per l’appuntamento della domenica di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti, in occasione dei 100 anni dalla nascita di, in collegamento ci saranno laErminia e il. Proprio quest’ultimo ha scritto un libro dedicato all’amato papà dal titolo “Un friccico ner core – i 100 volti di mio padre”.: chi è, età,sulo diè nato a Roma il 27 dicembre del 1958,o di...