Lotta salvezza, Spezia e Benevento inguaiano le inseguitrici (Di domenica 21 marzo 2021) Le vittorie di Spezia e Benevento danno uno strattone decisivo alla Lotta salvezza, ora circoscritta a quattro squadre La 28esima giornata di campionato è stata molto importante dal punto di vista della Lotta salvezza. Due risultati, su tutti, hanno dato uno strattone che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica retrocessione o permanenza in Serie A. Ovvero, la vittoria dello Spezia contro il Cagliari, in quello che era un vero e proprio scontro salvezza, e l’inaspettato successo del Benevento in casa della Juventus che rilancia gli uomini di Inzaghi che stavano per impantanarsi nelle zone bollenti della classifica. Al contempo, le sconfitte del Parma col Genoa, del Torino in casa della Sampdoria, del Crotone in casa col Bologna e appunto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Le vittorie didanno uno strattone decisivo alla, ora circoscritta a quattro squadre La 28esima giornata di campionato è stata molto importante dal punto di vista della. Due risultati, su tutti, hanno dato uno strattone che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica retrocessione o permanenza in Serie A. Ovvero, la vittoria dellocontro il Cagliari, in quello che era un vero e proprio scontro, e l’inaspettato successo delin casa della Juventus che rilancia gli uomini di Inzaghi che stavano per impantanarsi nelle zone bollenti della classifica. Al contempo, le sconfitte del Parma col Genoa, del Torino in casa della Sampdoria, del Crotone in casa col Bologna e appunto ...

Impresa Benevento, Juve Ko: Gaich firma la vittoria. Il sindaco Mastella: "Giornata storica per la città" Impresa del Benevento che batte la Juve a Torino nel segno di Adolfo Gaich e conquista tre punti insperati nella lotta per la salvezza. La svolta della partita a venti minuti dalla fine quando il centravanti argentino messo in campo da Inzaghi al fianco di Lapadula ha sfruttato un errore in ripartenza di Arthur ...

