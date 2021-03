Lombardia, non partono gli sms per gli appuntamenti, è caos vaccini, Moratti: “Inaccettabile” (Di domenica 21 marzo 2021) Giornata di caos vaccini ieri sabato 20 marzo in alcune città della Lombardia. Il sistema informatico Aria che gestisce le prenotazioni non ha inviato gli sms con le prenotazioni ai pazienti. E’ partita di conseguenza la corsa alla ricerca di riserve per non sprecare le dosi di vaccino, riuscendo infine a portare a termine il numero di somministrazioni previste. Letizia Moratti: “E’ Inaccettabile”. Lombardia vaccini: Cremona Il caos è partito dai disguidi tecnici e organizzativi di AriaLombardia, la società di Regione che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale anti-Covid. Il Corriere riporta che ieri mattina a Cremona all’hub in fiera si attendevano circa 600 pazienti, ma ne è arrivata solo una sessantina. Il personale si è ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 marzo 2021) Giornata diieri sabato 20 marzo in alcune città della. Il sistema informatico Aria che gestisce le prenotazioni non ha inviato gli sms con le prenotazioni ai pazienti. E’ partita di conseguenza la corsa alla ricerca di riserve per non sprecare le dosi di vaccino, riuscendo infine a portare a termine il numero di somministrazioni previste. Letizia: “E’”.: Cremona Ilè partito dai disguidi tecnici e organizzativi di Aria, la società di Regione che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale anti-Covid. Il Corriere riporta che ieri mattina a Cremona all’hub in fiera si attendevano circa 600 pazienti, ma ne è arrivata solo una sessantina. Il personale si è ...

