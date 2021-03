Lombardia nel caos per i vaccini: non arrivano gli sms dell’Aria, flop nella campagna di vaccinazione (Di domenica 21 marzo 2021) La Lombardia si scontra con un incidente che rallenta la campagna di vaccinazione, a causa di un malfunzionamento della società della Regione che gestisce gli appuntamenti. Letizia Moratti, assessora al Welfare, ha attaccato duramente Aria, la società regionale, ma le polemiche contro la gestione delle vaccinazioni non sono mancate per la seconda giornata di problemi. Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali a Cremona, Monza e Como si sono mobilitate per contattare gli aventi diritti al vaccino, AstraZeneca, in modo che le fiale scongelate non andassero buttate. Lombardia, nuovo flop delle vaccinazioni Per due giorni consecutivi la Regione Lombardia ha dovuto fare i conti con il fallimento della campagna vaccinale. Un malfunzionamento di Aria, la società che ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 marzo 2021) Lasi scontra con un incidente che rallenta ladi, a causa di un malfunzionamento della società della Regione che gestisce gli appuntamenti. Letizia Moratti, assessora al Welfare, ha attaccato duramente Aria, la società regionale, ma le polemiche contro la gestione delle vaccinazioni non sono mancate per la seconda giornata di problemi. Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali a Cremona, Monza e Como si sono mobilitate per contattare gli aventi diritti al vaccino, AstraZeneca, in modo che le fiale scongelate non andassero buttate., nuovodelle vaccinazioni Per due giorni consecutivi la Regioneha dovuto fare i conti con il fallimento dellavaccinale. Un malfunzionamento di Aria, la società che ...

