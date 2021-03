Lombardia, Majorino dopo l’ennesimo caso Aria: “Aspettiamo nota di Letizia Moratti che attacca operato di Letizia Moratti” (Di domenica 21 marzo 2021) “Si attende a minuti il comunicato nel quale, per i numerosi disagi causati ai danni dei cittadini lombardi, Letizia Moratti dice che è una vergogna quel che fa Letizia Moratti“. L’Europarlamentare del Pd, già assessore milanese al Welfare, Pierfrancesco Majorino, ha scelto la via della nemmeno tanto velata ironia dopo l’uscita di sabato sera del vicepresidente della Regione Lombardia. Si attende a minuti il comunicato nel quale, per i numerosi disagi causati ai danni dei cittadini lombardi, #LetiziaMoratti dice che è una vergogna quel che fa #LetiziaMoratti. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) “Si attende a minuti il comunicato nel quale, per i numerosi disagi causati ai danni dei cittadini lombardi,dice che è una vergogna quel che fa“. L’Europarlamentare del Pd, già assessore milanese al Welfare, Pierfrancesco, ha scelto la via della nemmeno tanto velata ironial’uscita di sabato sera del vicepresidente della Regione. Si attende a minuti il comunicato nel quale, per i numerosi disagi causati ai danni dei cittadini lombardi, #dice che è una vergogna quel che fa #. Il ...

Agostin46872720 : @pfmajorino Draghi mandi un commissario in Lombardia! Saluti Onle Majorino! - luckyerre : @pfmajorino Majorino sai perché? Perché in Lombardia hanno utilizzato i Pfizer per vaccinare gli amministrativi anz… - nadiaetc : RT @pfmajorino: Majorino attacca Regione Lombardia: 'Non merita sconti, è da commissariare' - -