Lombardia | le domande di Salvati alla Moratti sulla campagna vaccinale | “Per quali criteri noi ultraottantenni fragili aspettiamo ancora?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) “Mia moglie ed io siamoin condizioni di salute precarie e non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione della Regione che ci informi quando e dove ci vaccineremo, anche se ormai è passato più di un mese dal giorno in cui abbiamo dichiarato la nostra adesione“. Inizia così la lettera del pluridecorato economista Micheleal Corriere della Sera che pone quattroai vertici dell’ente di Attilio Fontana e, in particolare, all’assessore al Welfare, Letizia, in queste ore impegnata ad attaccare la sua partecipata Aria spa. “Come mai la Regione, che si vanta(va) di avere il miglior sistema sanitario italiano, è in ritardo nella proporzione divaccinati ...