Locatelli (Cts) sul vaccino AstraZeneca: «Basta esitazioni, in Gran Bretagna ha ridotto i decessi del 90%» (Di domenica 21 marzo 2021) Quello di «AstraZeneca è un vaccino sicuro dai 18 anni in su e non ci sono motivi per avere esitazioni». L’appello, nel corso di un’intervista a Mezz’ora in più su Rai3, è del nuovo coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli. Per convincersi riguardo l’uso del farmaco contro il Coronavirus prodotto dal colosso anglo-svedese, «Basta vedere i numeri in Gran Bretagna dove 10 milioni lo hanno già ricevuto e la mortalità si è ridotta del 90%. Il messaggio forte è vacciniamoci», ha detto. March 21, 2021 Sullo stesso argomento è intervenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante Domenica In su Rai. «Sicuramente sono disponibile a vaccinarmi con AstraZeneca», ha detto. E ha aggiunto: «Ringrazio il generale ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) Quello di «è unsicuro dai 18 anni in su e non ci sono motivi per avere». L’appello, nel corso di un’intervista a Mezz’ora in più su Rai3, è del nuovo coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco. Per convincersi riguardo l’uso del farmaco contro il Coronavirus prodotto dal colosso anglo-svedese, «vedere i numeri indove 10 milioni lo hanno già ricevuto e la mortalità si è ridotta del 90%. Il messaggio forte è vacciniamoci», ha detto. March 21, 2021 Sullo stesso argomento è intervenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante Domenica In su Rai. «Sicuramente sono disponibile a vaccinarmi con», ha detto. E ha aggiunto: «Ringrazio il generale ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Ribadiamo che #AstraZeneca è un #vaccino sicuro dai 18 anni in su e non ci sono motivi per avere esitazioni, ba… - HuffPostItalia : Nuovo, dimezzato e a guida Locatelli. Ecco il Cts dell'era Draghi - LegaSalvini : ++ ?? ULTIM’ORA - RIVOLUZIONE AL CTS, DRAGHI CAMBIA TUTTO: CONGEDATI I MEMBRI DELL’ÈRA CONTE-ARCURI ++ - IzzoEdo : RT @riktroiani: 'Ribadiamo che #AstraZeneca è un vaccino sicuro dai 18 anni in su, basta vedere i numeri in Gb dove 10 milioni lo hanno già… - nieddupierpaolo : RT @riktroiani: 'Ribadiamo che #AstraZeneca è un vaccino sicuro dai 18 anni in su, basta vedere i numeri in Gb dove 10 milioni lo hanno già… -