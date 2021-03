Locatelli: AstraZeneca sicuro, nel Regno Unito mortalità abbattuta del 90% (Di domenica 21 marzo 2021) Il presidente del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio Superiore di Sanità: "Il messaggio forte è vacciniamoci" Leggi su rainews (Di domenica 21 marzo 2021) Il presidente del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio Superiore di Sanità: "Il messaggio forte è vacciniamoci"

