Lo scandalo mascherine agita il governo di Angela Merkel: una fornitura di 570 mila Ffp2 imbarazza il ministro Spahn (Di domenica 21 marzo 2021) A oltre un anno dall'inizio della pandemia, la Germania arranca nella gestione del Coronavirus. E a incrinare la fiducia verso il governo di Angela Merkel, pronto a prolungare per il mese di aprile il lockdown nazionale che si sarebbe dovuto concludere il prossimo 28 marzo, arriva ora anche un nuovo scandalo che coinvolge il ministero della Salute, guidato da Jens Spahn. Il dicastero avrebbe acquistato 570.000 mascherine Ffp2 dalla società Burda Gmbh, il cui ufficio di rappresentanza a Berlino è affidato al marito dello stesso Spahn, Daniel Funke. A rivelarlo è il settimanale tedesco Der Spiegel che ha preso visione del documento inviato dal ministero al Bundestag. L'accordo è stato chiuso senza che sia stato precedentemente aperto un bando

