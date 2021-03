Livorno, il polpo rimane incastrato nella bottiglia di plastica abbandonata in mare: così il sub riesce a liberarlo (Di domenica 21 marzo 2021) Simone Guerrieri è il fondatore de “I pirati della plastica“, un gruppo di volontari che va a caccia della plastica e dei rifiuti che finiscono in mare sul litorale livornese. Alcuni giorni fa, al termine di una battuta di caccia subacquea, si è imbattuto in un polpo intrappolato in una bottiglia di plastica abbandonata i fondo al mare. Guerriri lo ha quindi liberato, diffondendo poi il video sui canali social per sensibilizzare l’opinione pubblica e mostrare quali sono i danni dei nostri rifiuti video I pirati della plastica/Facebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Simone Guerrieri è il fondatore de “I pirati della“, un gruppo di volontari che va a caccia dellae dei rifiuti che finiscono insul litorale livornese. Alcuni giorni fa, al termine di una battuta di caccia subacquea, si è imbattuto in unintrappolato in unadii fondo al. Guerriri lo ha quindi liberato, diffondendo poi il video sui canali social per sensibilizzare l’opinione pubblica e mostrare quali sono i danni dei nostri rifiuti video I pirati della/Facebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

