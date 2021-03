LIVE Sci alpino, Slalom Lenzerheide in DIRETTA: guida Schwarz davanti a Noel! Vinatzer ottavo (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI Lenzerheide ALLE 9.00 E ALLE 12.00 11.03: Nef all’intermedio ha un ritardo di 86 centesimi 11.02: Peccato! Stava andando bene Moelgg che ha toccato con lo scarpone ed è uscito. Ci sarà un solo azzurro nella seconda manche 11.01: Inforca prima della parte finale lo svedese Jakobsen 11.01: Jakobsen all’intermedio ha 73 centesimi di ritardo 11.00: Ritardo di 3?95 be 17mo posto per il francese Grange che prepara la passerella della seconda manche 10.59: Grange, all’ultima gara in carriera, ha un ritardo di 1?61 all’intermedio 10.59: Chiude con un ritardo di 2?94 ed è sedicesimo il russo Khoroshilov 10.59: Khoroshilov all’intermedio ha 1?16 di ritardo 10.58: Lo svizzero Aerni chiude la sua prova con un ritardo pesante: 2?39 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DIALLE 9.00 E ALLE 12.00 11.03: Nef all’intermedio ha un ritardo di 86 centesimi 11.02: Peccato! Stava andando bene Moelgg che ha toccato con lo scarpone ed è uscito. Ci sarà un solo azzurro nella seconda manche 11.01: Inforca prima della parte finale lo svedese Jakobsen 11.01: Jakobsen all’intermedio ha 73 centesimi di ritardo 11.00: Ritardo di 3?95 be 17mo posto per il francese Grange che prepara la passerella della seconda manche 10.59: Grange, all’ultima gara in carriera, ha un ritardo di 1?61 all’intermedio 10.59: Chiude con un ritardo di 2?94 ed è sedicesimo il russo Khoroshilov 10.59: Khoroshilov all’intermedio ha 1?16 di ritardo 10.58: Lo svizzero Aerni chiude la sua prova con un ritardo pesante: 2?39 ...

