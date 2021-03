LIVE Sci alpino, Gigante donne Lenzerheide in DIRETTA: l’Italia vuol chiudere in bellezza con Bassino e Brignone (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI Lenzerheide ALLE 10.30 E 13.45 8.40: Tra queste ci sono le due azzurre di punta: Marta Bassino che punta a chiudere in bellezza la sua splendida stagione e Federica Brignone che punta ad un risultato di prestigio in questa specialità che quest’anno le ha regalato meno soddisfazioni del solito. 8.38: Gara odierna che non inciderà sull’assegnazione delle Coppe del Mondo che è già avvenuta ma che si presenta molto interessante e con un lotto di favorite abbastanza ampio 8.35: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante femminile che chiude la stagione di Coppa del Mondo a ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DIALLE 10.30 E 13.45 8.40: Tra queste ci sono le due azzurre di punta: Martache punta ainla sua splendida stagione e Federicache punta ad un risultato di prestigio in questa specialità che quest’anno le ha regalato meno soddisfazioni del solito. 8.38: Gara odierna che non inciderà sull’assegnazione delle Coppe del Mondo che è già avvenuta ma che si presenta molto interessante e con un lotto di favorite abbastanza ampio 8.35: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladello slalomfemminile che chiude la stagione di Coppa del Mondo a ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante donne Lenzerheide in DIRETTA: Bassino e Brignone per chiudere in bellezza - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Lenzerheide in DIRETTA: Noel favorito Vinatzer cerca l’ultimo guizzo - #alpino #Slalom… - infoitsport : LIVE Sci alpino femminile, slalom gigante Finali Lenzerheide 2021 in tempo reale: 1ª manche ore 09.00… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom donne Lenzerheide in DIRETTA: Petra Vlhova per chiudere i conti - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Lenzerheide in DIRETTA: Pinturault campione di tutto. 5° De Aliprandini -