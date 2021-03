LIVE Sci alpino, Gigante donne Lenzerheide in DIRETTA: il ritorno di Alice Robinson! Brignone quarta, Bassino settima (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI Lenzerheide ALLE 10.30 E 13.45 12.33: Terza vittoria in Coppa per la giovanissima neozelandese Alice Robinson che ha messo in fila la statunitense Shiffrin e un’altra giovane molto interessante, la slovena Hrovat 12.32: le azzurre chiudono con un pizzico di rammarico: quarto posto per Brignone, punita da una brutta prima manche e settima Bassino che ha completamente sbagliato l’interpretazione della seconda manche, 13ma piazza per Elena Curtoni 12.30: Vince Alice Robinson!!!! Shifrin chiude al secondo posto a 28 centesimi dalla neozelandese. Fuori dal podio le azzurre 12.29: Shiffrin all’intermedio ha già un ritardo di 2 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DIALLE 10.30 E 13.45 12.33: Terza vittoria in Coppa per la giovanissima neozelandeseRobinson che ha messo in fila la statunitense Shiffrin e un’altra giovane molto interessante, la slovena Hrovat 12.32: le azzurre chiudono con un pizzico di rammarico: quarto posto per, punita da una brutta prima manche eche ha completamente sbagliato l’interpretazione della seconda manche, 13ma piazza per Elena Curtoni 12.30: Vince!!! Shifrin chiude al secondo posto a 28 centesimi dalla neozelandese. Fuori dal podio le azzurre 12.29: Shiffrin all’intermedio ha già un ritardo di 2 ...

