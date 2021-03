Live Roma-Napoli 0-2 | Pellegrini da fuori | palla sul palo!

Advertising

MondoNapoli : LIVE - Roma-Napoli 0-2: arrivano i primi cambi su entrambe le panchine - - infoitsport : Roma-Napoli 0-0 Live: tutto pronto all’Olimpico - bizcommunityit : Roma-Napoli 0-2, il risultato in diretta LIVE: doppietta di Mertens - corgiallorosso : LIVE Roma-Napoli 0-2 (Mertens 27' 34') 65' – Mayoral, Perez e Villar per Dzeko, Pedro e Diawara - infoitsport : Roma-Napoli live dalle 20.45: Gattuso conferma Mertens nel tridente -

Ultime Notizie dalla rete : Live Roma

... che con un tiro a giro, colpisce il pallo alla sinistra di Ospina 59' - Ammonito Diawara per un fallo su Insigne a centrocampo 58' - Risposta dellacon una conclusione di Pedro che però finisce ...... il tiro dell'attaccante si perde sul fondo 3' - Controllo di Dzeko sulla sinistra che conquista un calcio d'angolo 1' - Ladà il calcio d'inizio Dopo la qualificazione ai quarti di Europa ...Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli, partita importante per la Champions League. Per aggiornare premi F5. La squadra azzurra è apparsa padrona ...Minuto 66. Arriva i primi cambi su entrambe le panchine. Per il Napoli esce Mertens, autore di una doppietta, ed entra Osimhem. Triplo cambio per Fonseca nella speranza di rimontarla: escono Pedro, Dz ...