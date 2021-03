LIVE Olimpia Milano-Cantù 38-28 Serie A basket in DIRETTA: gli uomini di Messina vanno al riposo con 10 punti di vantaggio. Datome ispiratissimo (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si va all’intervallo. Torniamo dopo la pausa, per il secondo tempo. FINISCE IL SECONDO QUARTO: Olimpia Milano-Cantù 36-28. 38-28 Kennedy fa 2/2 dalla lunetta. 38-26 Milano si riporta a +12 col canestro di Punter. 36-26 Cantù esce dal timeout portandosi a -10 grazie al canestro di Procida. 36-24 Due minuti di una brutta pallacanestro. Non succede nulla dal punto di vista dello score: altro timeout, ma questa volta Cantù. 36-24 Piazzato da due di Datome risposta con bomba da tre di Pecchia: timeout Milano. Mancano tre minuti all’intervallo. 34-21 Accorciano ulteriormente gli ospiti con Smith. 34-19 Smith va in lunetta: arriva l’1/2. 34-18 Brooooooks da tre! Canestrone per ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi va all’intervallo. Torniamo dopo la pausa, per il secondo tempo. FINISCE IL SECONDO QUARTO:36-28. 38-28 Kennedy fa 2/2 dalla lunetta. 38-26si riporta a +12 col canestro di Punter. 36-26esce dal timeout portandosi a -10 grazie al canestro di Procida. 36-24 Due minuti di una brutta pallacanestro. Non succede nulla dal punto di vista dello score: altro timeout, ma questa volta. 36-24 Piazzato da due dirisposta con bomba da tre di Pecchia: timeout. Mancano tre minuti all’intervallo. 34-21 Accorciano ulteriormente gli ospiti con Smith. 34-19 Smith va in lunetta: arriva l’1/2. 34-18 Brooooooks da tre! Canestrone per ...

