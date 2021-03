LIVE Olimpia Milano-Cantù 0-0, Serie A basket in DIRETTA: si gioca nonostante le positività dei canturini (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Il derby è sempre il derby anche in queste condizioni. Sale la tensione sul parquet del Forum. 17.45 Prosegue il riscaldamento delle due squadre. 17.40 Venti minuti alla palla a due. 17.35 Dunque si gioca: dopo la notizia delle positività di alcuni membri del gruppo-squadra di Cantù, relativa alla giornata di ieri, si erano sparse alcune sul fatto che la partita non si potesse disputare e invece la formazione di Ettore Messina e dell’allenatore odierno Christian Di Giuliomaria. 17.30 Buon pomeriggio a tutti: benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Cantù. LA PARTITA SI GIOCHERA’ nonostante I CASI DI POSITIVITA’ DI CANTU’ Buongiorno e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Il derby è sempre il derby anche in queste condizioni. Sale la tensione sul parquet del Forum. 17.45 Prosegue il riscaldamento delle due squadre. 17.40 Venti minuti alla palla a due. 17.35 Dunque si: dopo la notizia delledi alcuni membri del gruppo-squadra di, relativa alla giornata di ieri, si erano sparse alcune sul fatto che la partita non si potesse disputare e invece la formazione di Ettore Messina e dell’allenatore odierno Christian Di Giuliomaria. 17.30 Buon pomeriggio a tutti: benvenuti alladi. LA PARTITA SI GIOCHERA’I CASI DI POSITIVITA’ DI CANTU’ Buongiorno e benvenuti alla ...

Advertising

infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket in DIRETTA: un derby lombardo molto sentito - fabiocavagnera : DERBY DAY!!! Con Cantù le gare hanno sempre un sapore diverso. In campo, vediamo quali saranno le scelte di Ettore… - OlimpiaMiNews : DERBY DAY!!! Con Cantù le gare hanno sempre un sapore diverso. In campo, vediamo quali saranno le scelte di Ettore… - AlessandroMagg4 : DERBY DAY!!! Con Cantù le gare hanno sempre un sapore diverso. In campo, vediamo quali saranno le scelte di Ettore… - mazzola_simone : RT @backdoor_pod: Così è come l'avete vissuta voi???? Live chat: post Olimpia Milano-Barcellona, parola agli utenti -