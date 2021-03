Live – Non è la D’Urso, gli ospiti della puntata di domenica 21 marzo su Canale 5 (Di domenica 21 marzo 2021) Live – Non è la D’Urso, gli ospiti della puntata in onda domenica 21 marzo 2021 alle 21:20 su Canale 5. domenica 21 marzo 2021 su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento con “Live – Non è la D’Urso“. Il programma di prima serata di Barbara D’Urso ha snocciolato fatti di cronaca della settimana, fatti di gossip della settimana e le vite private di personalità che fanno parte di questo micromondo. L’appuntamento con la nuova puntata è intorno alle 21:20 sempre su Canale 5. Come sempre, concluso l’appuntamento del venerdì di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 21 marzo 2021)– Non è la, gliin onda212021 alle 21:20 su5.212021 su5, è andato in onda un nuovo appuntamento con “– Non è la“. Il programma di prima serata di Barbaraha snocciolato fatti di cronacasettimana, fatti di gossipsettimana e le vite private di personalità che fanno parte di questo micromondo. L’appuntamento con la nuovaè intorno alle 21:20 sempre su5. Come sempre, concluso l’appuntamento del venerdì di Pomeriggio Cinque, Barbaraha ...

Advertising

fanpage : Il #Mes non è una priorità, parola di Mario #Draghi #conferenzastampa - SerieA : Si scende in campo per la 28ª giornata di #SerieATIM. ??2??8?? Scarica l'App ufficiale per non perderti le emozioni… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - PeppeCentripeto : #Scanzi live. Inizia un delirio egoriferito. 'Io sono ricco e loro no Io ce l'ho fatto e loro no Io son caruccio… - OTPodcastlol : RT @Clockwoork: AVVISO SPECIALE: il viewing party di #PGNats NON SARÀ SUL MIO CANALE ma su quello di @DefNotNear! Cambio all'ultimo ma la… -