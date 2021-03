LIVE – Cremona-Treviso 13-22, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 21 marzo 2021) Vanoli Basket Cremona e De’Longhi Treviso Basket si sfidano nel 23° turno di Serie A1 2020/2021. La banda di Galbiati è coinvolta nella lotta per retrocedere: al momento sono solo due i punti di vantaggio su Reggiana, Cantù e Varese, tutte appaiate a quota 14 punti all’ultimo posto. Dall’altra parta la squadra di Menetti è reduce dalla meritata vittoria contro la Fortitudo Bologna: il momentaneo settimo posto varrebbe l’accesso ai prossimi playoff. Domenica 21 marzo alle ore 17:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Cremona-Treviso 13-22 FINE PRIMO QUARTO 10? – Il primo quarto termine con uno squillo dall’arco di Logan: 13-22. 9? – Chillo approfitta del rimbalzo offensivo ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Vanoli Baskete De’LonghiBasket si sfidano nel 23° turno diA1. La banda di Galbiati è coinvolta nella lotta per retrocedere: al momento sono solo due i punti di vantaggio su Reggiana, Cantù e Varese, tutte appaiate a quota 14 punti all’ultimo posto. Dall’altra parta la squadra di Menetti è reduce dalla meritata vittoria contro la Fortitudo Bologna: il momentaneo settimo posto varrebbe l’accesso ai prossimi playoff. Domenica 21 marzo alle ore 17:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA13-22 FINE PRIMO QUARTO 10? – Il primo quarto termine con uno squillo dall’arco di Logan: 13-22. 9? – Chillo approfitta del rimbalzo offensivo ...

