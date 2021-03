LIVE Biathlon, Mass start Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer insegue l’ultimo brindisi (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della Mass start maschile – La classifica della Coppa del Mondo maschile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 15 km Mass start maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 21 marzo, alle ore 15.30, si concluderà l’ultima tappa del circuito maggiore della stagione 2020-2021. Sarà uno soltanto l’azzurro al via, qualificato grazie alla posizione in classifica generale: Lukas Hofer. La 15 km maschile scatterà alle ore 15.30 e l’azzurro Lukas Hofer proverà a concludere al meglio la stagione e difendere l’ottava ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALalist dellamaschile – La classifica della Coppa del Mondo maschile Buongiorno e benvenuti allatestuale della 15 kmmaschile della Coppa del Mondo diin programma ad, in Svezia: oggi, domenica 21 marzo, alle ore 15.30, si concluderà l’ultima tappa del circuito maggiore della stagione 2020-2021. Sarà uno soltanto l’azzurro al via, qualificato grazie alla posizione in classifica generale:. La 15 km maschile scatterà alle ore 15.30 e l’azzurroproverà a concludere al meglio la stagione e difendere l’ottava ...

Advertising

infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento Oestersund in DIRETTA: terzo posto per Hofer! Laegreid vince e supera J. Boe in Coppa - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer a caccia del bis. Laegreid e J. Boe si giocano la Cop… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Live da Oestersund per l’Inseguimento maschile: Hofer parte davanti a tutti, ma dietro è sfida norvegese per la Coppa #20Ma… - neveitalia : Live da Oestersund per l’Inseguimento maschile: Hofer parte davanti a tutti, ma dietro è sfida norvegese per la Cop… - infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer a caccia del bis -