LIVE Biathlon, Mass start donne Oestersund in DIRETTA: Wierer davanti dopo la prima serie! (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Anche per la coppa di specialità la partita è apertissima, Simon con 3 errori è penultima, Hauser che era seconda ha già commesso due errori! 15.40 Non recuperano da dietro le big, schema di gara perfetto per Wierer sin qui, ma aspettiamo gli altri poligoni. 15.38 Le due big norvegesi hanno 50? dalla testa. Anche Preuss, in compagnia di Tandrevold, perde terreno e paga quasi 10? da Davidova. 15.37 Bene anche Preuss, un bersaglio mancato per Oeberg. Vittozzi tre, purtroppo. 15.36 Davidova e Wierer con lo zero nel mare di errori!!!! Eckhoff e Roeiseland doppio errore! Primo poligono perfetto per Dorothea. 15.35 Siamo vicini al primo poligono. prima scrematura e indicazione di quanto effettivamente il vento sia un fattore. 15.34 Svezia e Norvegia ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 Anche per la coppa di specialità la partita è apertissima, Simon con 3 errori è penultima, Hauser che era seconda ha già commesso due errori! 15.40 Non recuperano da dietro le big, schema di gara perfetto persin qui, ma aspettiamo gli altri poligoni. 15.38 Le due big norvegesi hanno 50? dalla testa. Anche Preuss, in compagnia di Tandrevold, perde terreno e paga quasi 10? da Davidova. 15.37 Bene anche Preuss, un bersaglio mancato per Oeberg. Vittozzi tre, purtroppo. 15.36 Davidova econ lo zero nel mare di errori!!!! Eckhoff e Roeiseland doppio errore! Primo poligono perfetto per Dorothea. 15.35 Siamo vicini al primo poligono.scrematura e indicazione di quanto effettivamente il vento sia un fattore. 15.34 Svezia e Norvegia ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start donne Oestersund in DIRETTA: Wierer e Vittozzi rincorrono un ultimo podio - #Biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Live da Oestersund per la Mass Start femminile: condizioni al limite, ma si gareggia #21Marzo - neveitalia : Live da Oestersund per la Mass Start femminile: condizioni al limite, ma si gareggia #21Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer insegue l’ultimo brindisi - #Biathlon #start… - infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento Oestersund in DIRETTA: terzo posto per Hofer! Laegreid vince e supera J. Boe in Coppa -