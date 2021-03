LIVE Biathlon, Mass start donne Oestersund in DIRETTA: Alimbekava e Tandrevold si giocano il successo (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Ci sono ancora 5? tra Alimbekava e Preuss, se la tedesca va seconda vince la coppa, altrimenti la prende Tandrevold. 16.04 Non ne ha più la bielorussa che si arrende!! Tandrevold si prende la vittoria ma Preuss può provare a farle lo sgambetto e vincere la coppa se passa Alimbekava! Che finale! 16.03 Tandrevold sorpassa Alimbekava! Potrebbe vincere lei gara e coppa di specialità!! 16.02 Venticinquesima Dorothea, a due minuti, con gli stessi errori di Alimbekava. 16.01 E alla fine si decide a buttare via gli altri tre, nel vento. Che beffa. 16.01 Clamoroso quanto sta accadendo. Wierer è ancora 2/2 e non rilascia i colpi! 16.00 Haecki in terza posizione con Preuss! Wierer è ancora in ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Ci sono ancora 5? trae Preuss, se la tedesca va seconda vince la coppa, altrimenti la prende. 16.04 Non ne ha più la bielorussa che si arrende!!si prende la vittoria ma Preuss può provare a farle lo sgambetto e vincere la coppa se passa! Che finale! 16.03sorpassa! Potrebbe vincere lei gara e coppa di specialità!! 16.02 Venticinquesima Dorothea, a due minuti, con gli stessi errori di. 16.01 E alla fine si decide a buttare via gli altri tre, nel vento. Che beffa. 16.01 Clamoroso quanto sta accadendo. Wierer è ancora 2/2 e non rilascia i colpi! 16.00 Haecki in terza posizione con Preuss! Wierer è ancora in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start donne Oestersund in DIRETTA: Wierer e Vittozzi rincorrono un ultimo podio - #Biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Live da Oestersund per la Mass Start femminile: condizioni al limite, ma si gareggia #21Marzo - neveitalia : Live da Oestersund per la Mass Start femminile: condizioni al limite, ma si gareggia #21Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer insegue l’ultimo brindisi - #Biathlon #start… - infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento Oestersund in DIRETTA: terzo posto per Hofer! Laegreid vince e supera J. Boe in Coppa -