L’Isola dei Famosi | immunità al femminile e scambio di naufraghi Elettra Lamborghini negativa torna in studio!

Leggi su biccy

(Di domenica 21 marzo 2021) La terza puntata dedeiè stata scritta e fra le novità vi segnalo unodifra le squadre dei Buriños e dei Rafinados e la provache non investirà tutta la squadra vincitrice come sempre, bensì vedrà coinvolte solo le donne. E fra le donne protagoniste impossibile non citareche, dopo aver allertato la produzione con l’ennesimo tampone positivo, ha potuto tirare un sospiro di sollievo: èe lunedì sarà in studio. “SONO!!!! Ho combattuto questo BASTARDO!!! Finalmente posso dire che non c’é né COVIDDIII!!! FANGULOO MALEDETTO!!!”. Isola deiarriva in studio...