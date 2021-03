L’ISOLA DEI FAMOSI, anticipazioni puntata di lunedì 22 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Buoni risultati d’ascolto per le prime puntate della nuova Isola dei FAMOSI su Canale 5. E domani sera, lunedì 22 marzo, l’avventura dei naufraghi prosegue con una terza puntata ricca di emozioni e sorprese. Ecco cosa accadrà stando alle notizie ufficiali diffuse da Mediaset: lunedì 22 marzo in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “L’ISOLA dei FAMOSI”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ... Leggi su tvsoap (Di domenica 21 marzo 2021) Buoni risultati d’ascolto per le prime puntate della nuova Isola deisu Canale 5. E domani sera,22, l’avventura dei naufraghi prosegue con una terzaricca di emozioni e sorprese. Ecco cosa accadrà stando alle notizie ufficiali diffuse da Mediaset:22in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ...

