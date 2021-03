L’Isola dei Famosi 2021: anticipazioni della puntata di lunedì 22 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Torna domani, lunedì 22 marzo, sera l’appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi lunedì 22 marzo in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Mentre in collegamento dall’Honduras Massimiliano Rosolino coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sulL’Isola. La prova ricompensa mette in palio un premio molto diverso e speciale: un vero e proprio scambio di pedine tra le ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 marzo 2021) Torna domani,22, sera l’appuntamento condeiche vede alla conduzione Ilary Blasi22in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Mentre in collegamento dall’Honduras Massimiliano Rosolino coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sul. La prova ricompensa mette in palio un premio molto diverso e speciale: un vero e proprio scambio di pedine tra le ...

Advertising

MediasetPlay : #IsolaParty arriva in streaming su Mediaset Play ogni lunedì e giovedì con @AndreaDianetti e @ValeriAngione... Dall… - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - BITCHYFit : L’Isola dei Famosi: immunità al femminile e scambio di naufraghi. Elettra Lamborghini (negativa) torna in studio!… - crotoneok : ? Isola di Capo Rizzuto, piove ma continua a mancare l'acqua per la produzione dei finocchi -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE