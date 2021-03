Lina stroncata dalla malattia a 65 anni | era psicologa e soprano Il cordoglio del Comune

(Di domenica 21 marzo 2021) URBISAGLIA - Dolore a Urbisaglia per la scomparsa diForconi. Aveva 65. Da tempo lottava contro la sclerosi laterale amiotrofica. Era una stimata, aveva lavorato per l'associazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Lina stroncata

'Cara Lina - è il messaggio dell'amministrazione comunale - ci mancherà la tua gentilezza, ma ci resteranno la forza e il coraggio con cui hai affrontato la vita. Sei stata un esempio per tutti noi'.