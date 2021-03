Liguria, trecento medici in più per la campagna vaccinale: “Ma adesso scudo penale a chi somministra” (Di domenica 21 marzo 2021) Alessandro Bonsignore Il presidente dell’Ordine di Genova: “Via con nuovi odontoiatri, giovani e pensionati” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 21 marzo 2021) Alessandro Bonsignore Il presidente dell’Ordine di Genova: “Via con nuovi odontoiatri, giovani e pensionati”

Advertising

StracciVolano : RT @ilsecoloxix: #Liguria 300 medici in pensione, professionisti disposti a vaccinare fuori dal lavoro, odontoiatri, andranno a coprire i “… - ilsecoloxix : #Liguria 300 medici in pensione, professionisti disposti a vaccinare fuori dal lavoro, odontoiatri, andranno a copr… - salidaparallela : RT @ErmannoKilgore: Liguria, trecento medici in più per la campagna vaccinale: “Ma adesso scudo penale a chi somministra” - Il Secolo XIX C… - ErmannoKilgore : Liguria, trecento medici in più per la campagna vaccinale: “Ma adesso scudo penale a chi somministra” - Il Secolo X… - LiguriaNotizie : Io partecipo: incontro online di trecento ragazzi e bambini da tutta la Liguria -