Ligue 1 2020 2021 | poker e vetta della classifica | il PSG batte 4-2 il Lione al Parc OL

Leggi su sportface

(Di domenica 21 marzo 2021) AlOL il PSG rifila un 4-2 alnel match valido per la trentesima giornata di. La banda di Pochettino riparte in campionato in seguito alla sconfitta patita settimana scorsa contro il Nantes, approfittandosconfitta del Lille. I parigini hanno chiuso la pratica con unsiglato in 52 minuti: doppietta di Mbappé intervallata dalle reti di Danilo e Di Maria. Le marcature nel secondo tempo di Slimani e Cornet sono solo servite a rendere il passivo meno amaro per la squadra di Rudi Garcia. Il PSG riaggancia inil Lille a quota 63 punti mentre ilrimane terzo ina tre punti di distanza dal duo di testa. SportFace.