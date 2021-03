Ligue 1 2020/2021, il Lille cade: il Psg può tornare in vetta (Di domenica 21 marzo 2021) Un punto in due partite. E’ il bottino nelle ultime due giornate di un Lille che ha occupato la vetta della classifica di Ligue 1 nell’ultima settimana. La squadra di Galtier ha perso contro il Nimes per 2-1 e ha perso la chance di portarsi momentaneamente a +6 dal Psg, impegnato questa sera nel big match contro il Lione. Le reti di Kone (12?) e Ripart (45?) hanno permesso al Nimes di portarsi a quota 29 punti in classifica. Non basta al Lille il gol del momentaneo 1-1 di Xeka (20?). Yazici e compagni restano a quota 63 punti, 3 in più di Psg e Lione che oggi possono tentare l’aggancio alla vetta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Un punto in due partite. E’ il bottino nelle ultime due giornate di unche ha occupato ladella classifica di1 nell’ultima settimana. La squadra di Galtier ha perso contro il Nimes per 2-1 e ha perso la chance di portarsi momentaneamente a +6 dal Psg, impegnato questa sera nel big match contro il Lione. Le reti di Kone (12?) e Ripart (45?) hanno permesso al Nimes di portarsi a quota 29 punti in classifica. Non basta alil gol del momentaneo 1-1 di Xeka (20?). Yazici e compagni restano a quota 63 punti, 3 in più di Psg e Lione che oggi possono tentare l’aggancio alla. SportFace.

